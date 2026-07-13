ANK-AR tarafından yapılan son araştırmanın sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı yarışında muhalefetin adayları AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bırakıyor.

ANK-AR Araştırma ve Danışmanlık’ın 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği son araştırma, seçmenin hem Erdoğan’a hem de CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararına mesafeli yaklaştığını ortaya koydu. Araştırmada, cumhurbaşkanlığı yarışındaki üç farklı senaryoda da CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan’ın önünde yer alırken, mutlak butlan kararını onaylayanların oranı yüzde 25.8’de kaldı. Araştırmanın hata payı yüzde 2.19 olarak açıklandı.

YENİ PARTİ İLK SIRADA

Aynı araştırmada “Özgür Özel ve arkadaşları ne yapmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 39.6’sı “yeni bir siyasi parti kurmalı”, yüzde 24.2’si ise “CHP içinde mücadeleye devam etmeli” yanıtını verdi. Özgür Özel’in başındaki CHP yüzde 34.8 oyla ilk sırada yer alırken, Kılıçdaroğlu ile CHP yüzde 13.1 oy oranına sahip. Katılımcıların yüzde 56.5’i erken seçim isterken, Özgür Özel’in yeni bir siyasi parti kurduğu senaryoda oy oranı yüzde 34’le ilk sırada çıktı.