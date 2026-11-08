Kaza, öğle saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde meydana geldi. Osman Rıfat Bayrak yönetimindeki 53 AED 886 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Bayrak’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan Bayrak’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.