Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne giden araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. 23 ABR 942 plakalı araç, Servi Yazılı köyü yakınlarında uçuruma yuvarlanarak demir yığınına dönüştü. Olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda araç içindeki Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise araçtan çıkarılarak ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.