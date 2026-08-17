Kaza Orhaneli-Bursa karayolunda Çareler ile Akçabük kırsal mahalleleri arasında, saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
Orhaneli'den Mustafakemalpaşa ilçesi yönüne giden otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla 44 yaşındaki sürücü Salih Acar, sıkıştığı otomobilin içinden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.