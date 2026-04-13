Artvin'in Şavşat ilçesinde kar ve buzlanma hayatı felç ederken, yoldan çıkan ambulans 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Arazi tipi ambulanstaki hasta hayatını kaybederken 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kayadibi köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hasta almak için köye gelen arazi tipi ambulans, dönüş yolunda kontrolden çıktı. Ambulans 30 metrelik uçuruma yuvarlanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Şavşat Belediyesi itfaiye ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

YARALI SAĞLIK PERSONELİ HASTENEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu uçurumdaki ambulansa ulaşılırken, hastanı hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile bir hasta yakını ise araçtan çıkarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden hastanın cansız bedeni morga götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.