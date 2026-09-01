Olay, saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Derekızık Mahallesi’ndeki Küreklidere Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Şelale çevresinde yürüyüş yapan N.A., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 1 JAK timi ve 3 asayiş timi, AKUT’tan 2 ekip ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 2 araç ve 2 ekip gönderildi.

Sarp arazide zorlu çalışma

Ekipler, sarp ve engebeli arazi nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Uzun süren çalışmaların ardından N.A.’nın düştüğü noktaya ulaşan ekipler, sağlık kontrolü yaptı.

Yapılan kontrolde N.A.’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.