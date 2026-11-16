ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yosemite Milli Parkı'ndaki El Capitan kayalığının en uzun rotasını bitirmek üzere yola çıkan şampiyon dağcı Sasha DiGiulian, tırmanışına rahat bir tempoyla başlamıştı.

Ancak sarp uçurumun kenarında kış aylarının en ölümcül fırtınalarından birine yakalanan dağcı, uçuruma astığı küçücük bir platforma çadırını zor kurabildi.

Yıllardır hazırlandığı tırmanışı yarıda bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 34 yaşındaki sporcu, zirveye yalnızca birkaç yüz metre kala bastıran olumsuz hava koşulları yüzünden dikey kayalığa asılı çadırında 9 gün boyunca mahsur kaldı.

Talihsiz dağcı sırtında sadece çantasıyla, duvara asılı platform üzerindeki çadırının içinde kala kaldı.

ZİRVEYE METRELER KALA GELEN FIRTINA

Milli parkın son yıllarda gördüğü en kötü fırtınası sebebiyle mahsur kalan kadın, yaşadığı süreci anlattı.

Tırmanışın 10'uncu gününde zirveye 121 metre mesafede olduklarını belirten DiGiulian, "Tırmanışı kolaylıkla gerçekleştiriyorduk, düşmeden en alttan en tepeye kadar başarılı bir şekilde serbest tırmanış yaptık. Ardından Yosemite'in 1973'ten bu yana kasım ayında gördüğü en yoğun yağışı getiren bu fırtınaya yakalandık" ifadelerini kullandı.

Halihazırda zorlu geçen gezi, DiGiulian'ın şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü, şimşek, dolu, kar ve buzla mücadele etmesiyle kısa sürede bir hayatta kalma sınavına dönüştü.

Güvenli bir şekilde tırmanmaya devam etme imkanı kalmayan sporcu, dikey kaya yüzeyine sabitlenmiş bir platform üzerindeki küçük bir çadıra sığınarak fırtınanın dinmesini bekledi.

DUVARA ASILI 2,5 METREKAREDE 9 GÜN

DiGiulian, duvarda asılı çadırda kaldığı günleri şöyle anlattı:

"Fırtına boyunca dikey bir kaya yüzeyindeki çadırda 9 gün geçirmek zorunda kaldığınızda, duvarın yan tarafına asılı 2,5 metrekare boyutlarında bir düzenek olan 'portaledge' içinde oluyorsunuz."

"Rahat olmamak ve alışık olduğum ortamın dışında bulunmak gibi fedakarlıklar, neler yapabileceğimi görme, bu tırmanış arenasında yer alma ve kendimi zorlama yolculuğumun bir parçası"

Olumsuz koşullara rağmen tırmanışı bırakmanın kendisi için bir seçenek olmadığını vurgulayan sporcu, kararlılığının "antrenman yaptığı, hazırlandığı ve zihninde canlandırdığı bir tırmanışı başarıp başaramayacağını görme isteğinden kaynaklandığını" belirtti.

Zemine dönmenin, girişimini bir yıl daha ertelemek anlamına geleceğini ifade eden DiGiulian, fırtınanın başladığı anla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu, 9 gün boyunca bu çadırda beklemek ile fırtınadan kaçıp aşağı inmek, pes etmek ve bir sonraki sezon için bir yıl daha beklemek zorunda kalmak arasında bir seçimdi.

"Bu açıdan bakıldığında 9 günlük bu fedakarlık aslında pek de büyük bir fedakarlık değildi"

SU BİDONU TUVALET, PROTEİN BARI ZİYAFET

Fırtına içindeki küçük sığınaktaki yaşam koşullarının kolay olmadığını anlatan DiGiulian, çadırın dışına mümkün olduğunca az çıkmak için 5 litrelik boş bir su bidonunu keserek kendine geçici bir tuvalet kabı yaptı.

Ancak asıl zorluk, kuru kalmak oldu. Kıyafetlerine nem sızması nedeniyle sıcak ve kuru kalmak da günlük bir mücadeleye dönüştü.

Kısıtlı malzemeleri arasında yer alan elektronik kitap sayesinde hava koşullarının düzelmesini beklerken birkaç kitap okuyan sporcu, su ısıtmak için portatif ocak kullandı ve dondurularak kurutulmuş yemeklerin yanı sıra protein barlarla beslendi.

Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra uzun süreli izolasyon ve hareketsizliğin de kendisini zorladığını dile getiren DiGiulian, özellikle sürekli hareket etmeye ve fiziksel sınırlarını zorlamaya alışkın biri olarak bu süreci "zihinsel açıdan gerçekten zorlayacı" olarak tasvir etti.

Sporcu, "Yerinde durmayı seven biri değilim. Hareketsiz oturmak, keşiş gibi oturmak bana göre değil" ifadelerini kullandı.

Zihnini korumak için nefes egzersizlerine, zihinsel canlandırmaya ve tırmanış kariyeri boyunca geliştirdiği zihinsel disipline başvuran DiGiulian, 9 günlük bekleyişin ardından fırtınanın nihayet dinmesiyle beklediği fırsatı yakaladı.

TARİH YAZDI

Fırtanını dinmesiyle tırmanışına yeniden başlayan ve zirveye başarıyla ulaşan DiGiulian, El Capitan'daki en uzun rotayı serbest tırmanışla tamamlayan ilk kadın olarak tarihe geçti.

Fırtınayı beklediği 9 gün de dahil olmak üzere toplam 23 gün süren seferin ardından El Capitan'ın zirvesinde durduğu anı değerlendiren sporcu, "derin, çok derin bir kişisel tatmin duygusu" yaşadığını söyledi.

DiGiulian, yaşadığı tüm zorluklara rağmen yeni tırmanış hedefleri aramaktan vazgeçmeyi planlamıyor.