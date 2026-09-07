İspanya'nın Cadiz kentinde yer alan Setenil de las Bodegas kasabası, evlerin çatı ve duvar işlevini gören devasa uçurum kayalıklarının altına inşa edildi. Guadalporcún Nehri'nin oluşturduğu kanyona uyum sağlayan bu mimari yapı, doğal bir iklimlendirme ve koruma sağlayarak yüzyıllardır varlığını sürdürüyor.

DEV KAYALARIN ALTINDAKİ MİMARİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kanyon arazisinin su tarafından şekillendiği bölgede yerel halk, binaları sıfırdan inşa etmek yerine uçurumların altındaki doğal korunaklı alanları kullandı. Roma ve Müslüman hâkimiyeti dönemlerinden beri yerleşim gören bu yapılar, tarih boyunca dar gelirli ailelerin barınma ihtiyacını karşılarken günümüzde restoran, dükkân ve konut olarak hizmet veriyor.

KAYALARIN ALTINDA YAŞAMAK HANGİ AVANTAJLARI SAĞLIYOR?

Kasabanın "Cuevas del Sol" ve "Cuevas de la Sombra" gibi ünlü caddelerinde yoğunlaşan binalarda tonlarca ağırlıktaki kayalar, yapılara doğal bir yalıtım imkânı sunuyor. Kalın kaya kütlesi sayesinde evlerin içindeki sıcaklık yıl boyunca dengede kalırken, yapılar doğrudan güneş ışığından ve olumsuz hava koşullarından korunuyor. Jeolojik yapının sağladığı bu avantaj, kasabayı yerel ekonominin odağındaki bir turizm merkezine çevirdi.