İnsanların ulaşmakta bile zorlandığı noktalara kurulan manastırlar, kaleler ve ibadethaneler, geçmişte kullanılan inşaat yöntemlerinin ne kadar ileri gidebildiğini gösteriyor. Kimi kayalara oyularak, kimi dar çıkıntılara yerleştirilerek inşa edilen bu yapılar bugün de ziyaretçilerini ağırlıyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinde uçurumların ve kayalıkların üzerine inşa edilen o yapılar...