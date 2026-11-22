İnsanların ulaşmakta bile zorlandığı noktalara kurulan manastırlar, kaleler ve ibadethaneler, geçmişte kullanılan inşaat yöntemlerinin ne kadar ileri gidebildiğini gösteriyor. Kimi kayalara oyularak, kimi dar çıkıntılara yerleştirilerek inşa edilen bu yapılar bugün de ziyaretçilerini ağırlıyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinde uçurumların ve kayalıkların üzerine inşa edilen o yapılar...
Xuankong Asma Tapınağı – Çin
Çin'in Şansi eyaletindeki Heng Dağı'nın sarp kayalıklarına inşa edilen Xuankong Tapınağı, yerden onlarca metre yüksekte bulunuyor. Geçmişi yaklaşık 1.500 yıl öncesine uzanan yapı, kayalıklara tutturulmuş ahşap bölümleriyle dikkat çekiyor. Tapınak, Budizm, Taoizm ve Konfüçyüsçülüğün bir arada temsil edildiği ender ibadet yerlerinden biri.
Sümela Manastırı – Türkiye
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki dik kayalıklara kurulmuş durumda. Tarihi 4. yüzyıla kadar uzanan manastır, yüzyıllar boyunca genişletilerek bugünkü görünümüne kavuştu.
Katskhi Sütunu – Gürcistan
Gürcistan'ın Çiatura bölgesindeki Katskhi Sütunu, yaklaşık 40 metre yüksekliğinde doğal bir kaya kulesi. Zirvesinde küçük kiliseler ve keşişlerin yaşadığı bölümler bulunuyor. Orta Çağ'da ibadet ve inziva amacıyla kullanılan bu alanın tepesine çıkmak oldukça güç.
Meteora Manastırları – Yunanistan
Yunanistan'ın Teselya bölgesindeki Meteora Manastırları, dev kaya sütunlarının zirvelerine inşa edildi. Keşişlerin 11. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başladığı bölgede zamanla 24 manastır kuruldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan yapıların altısı günümüzde faaliyetini sürdürüyor.
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Predjama Kalesi – Slovenya
Slovenya'nın Postojna yakınlarındaki Predjama Kalesi, dev bir kaya duvarının içindeki mağara ağzına inşa edildi. İlk kez 1274 yılında kayıtlara geçen kale, doğal mağara sistemiyle bağlantılı. Kayalığın içine gömülmüş gibi görünen yapı, günümüzde müze olarak ziyaret edilebiliyor.
Taktsang Manastırı – Bhutan
Bhutan'ın Paro Vadisi'nde bulunan Taktsang Manastırı, yaklaşık 900 metre yüksekliğindeki bir uçurumun yamacına inşa edildi. Kaplan Yuvası olarak da bilinen manastırın bugünkü ana yapısı 1692 yılında tamamlandı.
Roussanou Manastırı – Yunanistan
Yunanistan'ın Meteora bölgesindeki Roussanou Manastırı, dar bir kaya sütununun tepesinde bulunuyor. Bugünkü yapısı 16. yüzyılda inşa edilen manastır, çevresindeki dik uçurumlarla dikkat çekiyor.
Taung Kalat – Myanmar
Myanmar'daki Popa Dağı yakınlarında bulunan Taung Kalat, yaklaşık 737 metre yüksekliğindeki volkanik kaya oluşumunun zirvesinde yer alıyor. Ziyaretçilerin buraya ulaşabilmesi için yüzlerce basamak çıkması gerekiyor.
Ostrog – Karadağ
Karadağ'ın Danilovgrad yakınlarında bulunan Ostrog Manastırı, dik bir kaya duvarının içine yerleştirilmiş beyaz yapısıyla tanınıyor.
Santa Catalina – İspanya
İspanya'nın Bask bölgesindeki San Juan de Gaztelugatxe, denizin ortasında yükselen kayalık bir adacığın tepesinde bulunuyor. Zirvedeki küçük ibadethaneye ulaşmak için kıvrımlı taş merdivenlerden geçiliyor.
Saint-Michel d'Aiguilhe Şapeli – Fransa
Fransa'nın Le Puy-en-Velay kentinde bulunan şapel, yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki volkanik kaya sütununun zirvesine inşa edildi. 10. yüzyılda yapılan ibadethaneye 268 basamaklı merdivenle ulaşılıyor.
Montserrat – İspanya
Barselona yakınlarındaki Montserrat Manastırı, sıra dışı kaya oluşumlarıyla çevrili dağlık bir bölgede bulunuyor. Geçmişi yaklaşık bin yıl öncesine uzanan manastır, sarp kayalıkların arasındaki konumuyla öne çıkıyor.
Phugtal – Hindistan
Hindistan'ın Ladakh bölgesindeki Zanskar Vadisi'nde bulunan Phugtal, dev bir mağaranın çevresine inşa edildi. Kayalık yamaca tutunan yapılar, uzaktan bakıldığında birbirinin üzerine dizilmiş gibi görünüyor.
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