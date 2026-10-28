Çin’in Pinglu ilçesinde hayvan yemi toplamak amacıyla sarp bir dağ yamacını kazan bir köylü, Tang Hanedanlığı dönemine ait dev bir altın hazinesi keşfetti. Dik uçurum yüzeyindeki çim köklerini sökerken çürümüş bir tahta kutuya rastlayan köylünün ihbarı üzerine bölge güvenlik çemberine alınarak resmi arkeolojik kazı başlatıldı.

68 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA ALTIN BULDU

Uzmanların incelemesi sonucunda, tahta sandıktan çıkarılan altın külçeler, yapraklar, yüzükler ve takılardan oluşan toplam 193 parça eserin yaklaşık 68,5 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Yapılan metalurjik analizler, eserlerin büyük bölümünün yüzde 95'in üzerinde altın saflığına sahip olduğunu ortaya koydu.

ACELEYLE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Külçelerin üzerindeki "Qianyuan Yuan Nian" yazıtlarını inceleyen arkeologlar, hazinenin İmparator Tang Suzong döneminin ilk yılına, yani miladi 758 yılına ait olduğunu tespit etti. Yazıtlarda yer alan resmi unvanlar eserlerin dönemin idari sisteminde dolaşımda olduğunu gösterirken, hazinenin imparatorluğu sarsan An Lushan İsyanı sırasında yağmadan korunmak amacıyla dağlık bölgeye aceleyle gömüldüğü ve sahibinin bir daha geri dönemediği anlaşıldı.

Ulusal öneme sahip kültürel miras statüsüne alınan paha biçilmez hazine, detaylı inceleme ve restorasyon çalışmalarının ardından devlet müzesinde koruma altına alındı.