Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Arpalı Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen heyelan, mahalle yolunda kısa süreli paniğe neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi aniden yola doğru akarken, o sırada bölgeden geçen bir minibüs heyelanın ortasında kaldı.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDULAR

Çamur yığınına saplanan minibüste bulunan 3 kişi büyük panik yaşarken, araçtan kendi imkânlarıyla çıkarak kurtulmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Köprübaşı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle minibüsü saplandığı yerden çıkarırken, yol üzerinde biriken çamur ve toprak da temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

‘UÇURUMDAN ATIYORDU NEREDEYSE’

Olayın ardından yaşananları anlatan yolculardan Dursun Ali Kerimoğlu, yaşadıkları anların korkutucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yayladan dönüyorduk. Yoldan geçerken aniden sel gibi aşağıya geldi, ortada kaldık. Araçta oğlum ve torunum da vardı. Uçurumdan atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk. Hemen arabanın içinden kaçarak çıktık. Çevredekiler ‘arabanın içinden çıkın’ dediler, çamurların arasından çıktık”

‘KAÇMAYA FIRSAT BULAMADIK’

Sürücü Serkan Kerimoğlu ise heyelanın aniden geliştiğini ve kaçmaya fırsat bulamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Geldiğimizde azıcık çamur vardı. Heyelan aşağı doğru geliyordu. Gelmeden önce geçerim diye düşündüm ama geçemedim. Araba orada kaldı. Babamı ve çocuğumu çıkardım”.