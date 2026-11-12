Kimi güzergahlarda trenler yüzlerce metre yükseklikteki köprülerden geçerken kimilerinde dar tüneller ve keskin virajlar yolculuğun bir parçası oluyor. Zorlu coğrafi koşullara rağmen yıllardır kullanılan bu hatlar, hem mühendislik başarıları hem de ürkütücü görüntüleriyle dikkat çekiyor. İşte dünyanın farklı noktalarında bulunan, görüntüleriyle görenleri şaşkına çeviren o demiryolları...