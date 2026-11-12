Kimi güzergahlarda trenler yüzlerce metre yükseklikteki köprülerden geçerken kimilerinde dar tüneller ve keskin virajlar yolculuğun bir parçası oluyor. Zorlu coğrafi koşullara rağmen yıllardır kullanılan bu hatlar, hem mühendislik başarıları hem de ürkütücü görüntüleriyle dikkat çekiyor. İşte dünyanın farklı noktalarında bulunan, görüntüleriyle görenleri şaşkına çeviren o demiryolları...
Death Railway – Tayland
İkinci Dünya Savaşı sırasında Tayland ile Myanmar arasında inşa edilen Ölüm Demiryolu, dünyanın en ürkütücü tren güzergâhlarından biri. Özellikle Wang Po Viyadüğü çevresinde trenler, kayalıkların hemen yanına kurulmuş ahşap yapıların üzerinden ilerliyor. Bir tarafta dik kaya duvarları, diğer tarafta ise nehir vadisi bulunuyor. Hattın adı, inşası sırasında hayatını kaybeden binlerce savaş esiri ve zorla çalıştırılan işçiden geliyor.
White Pass and Yukon Route – ABD ve Kanada
Alaska'dan Kanada'ya uzanan Beyaz Geçit ve Yukon Güzergâhı, 1898 yılında başlayan Klondike Altına Hücum döneminde inşa edildi. Sarp dağ yamaçları, dar geçitler ve yüksek köprüleriyle tanınan demiryolunun bazı bölümlerinde trenin hemen yanında derin vadiler uzanıyor.
Nariz del Diablo – Ekvador
Şeytanın Burnu anlamına gelen Nariz del Diablo, Ekvador'un And Dağları'ndaki en dikkat çekici demiryolu bölümlerinden biri. Dik yamaçlardaki büyük yükseklik farkını aşmak için raylar zikzak şeklinde tasarlandı. Trenlerin belirli noktalarda yön değiştirerek ilerlemesini sağlayan bu sistem, hattın en sıra dışı özelliklerinden biri.
Georgetown Loop Railroad – ABD
ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Georgetown Döngü Demiryolu, dağlık arazideki yükseklik farkını aşmak amacıyla kıvrımlı şekilde tasarlandı. Güzergâhın en dikkat çekici bölümü olan Devil's Gate Köprüsü, yaklaşık 30 metre yüksekliğe ulaşıyor. Trenler bu köprüden geçerken derin bir vadinin üzerinde ilerliyor.
Günün Trend Haberleri
Tren a las Nubes – Arjantin
Bulutlara Giden Tren adıyla da anılan Tren a las Nubes, Arjantin'in And Dağları'nda bulunuyor. Güzergâhın en ünlü noktası olan La Polvorilla Viyadüğü, deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin 200 metre yükseklikte yer alıyor. Trenler dev çelik köprüden geçerken iki yanda geniş dağ vadileri uzanıyor.
Pamban Railway Bridge – Hindistan
Hindistan'da ana kara ile Rameswaram Adası arasında bağlantı sağlayan Pamban Demiryolu Köprüsü, denizin ortasında uzanan raylarıyla dikkat çekiyor. Tarihi köprü 1914 yılında hizmete açılırken yerine inşa edilen yeni köprü 2025 yılında kullanıma girdi. Açık denizin üzerinden geçen trenler, özellikle havadan çekilen görüntülerde etkileyici bir manzara oluşturuyor.
Argo Gede – Endonezya
Endonezya'da Cakarta ile Bandung arasında geçmişte hizmet veren Argo Gede treninin güzergâhı, tropikal vadiler ve yüksek köprüleriyle tanınıyor. Özellikle Cikubang Demiryolu Köprüsü, yemyeşil tepeler arasında derin bir vadinin üzerinden geçiyor. Bölgenin sarp coğrafyası, bu hattı dikkat çekici demiryolu güzergâhlarından biri haline getiriyor.
Cumbres & Toltec Scenic Railroad – ABD
ABD'nin New Mexico ve Colorado eyaletleri arasında uzanan Cumbres ve Toltec Manzaralı Demiryolu, tarihi buharlı trenleriyle tanınıyor. Dağların yüksek kesimlerinden ve derin vadilerin kenarından geçen güzergâh, özellikle Toltec Gorge çevresindeki kayalıkları ve dar geçitleriyle dikkat çekiyor.
Gokteik Viaduct – Myanmar
Myanmar'da derin bir vadinin üzerine inşa edilen Gokteik Viyadüğü, yaklaşık 100 metre yüksekliğe ulaşan dev bir çelik demiryolu köprüsü. 1901 yılında tamamlanan yapı, uzun yıllar bölgenin önemli ulaşım bağlantılarından biri oldu. Köprünün altındaki uçurum ve devasa çelik ayakları, ortaya etkileyici bir görüntü çıkarıyor.
Landwasser Viaduct – İsviçre
İsviçre Alpleri'nde bulunan Landwasser Viyadüğü, yaklaşık 65 metre yüksekliğe ulaşan tarihi bir demiryolu köprüsü. Altı taş kemerden oluşan yapı, keskin bir virajın ardından doğrudan dağın içine açılan tünele bağlanıyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Rhaetian Demiryolu'nun en tanınmış bölümlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad – ABD
ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Durango ve Silverton Dar Hat Demiryolu, Animas Nehri'nin oluşturduğu derin kanyon boyunca uzanıyor. Tarihi buharlı trenlerin kullandığı raylar, bazı bölümlerde doğrudan kayalık yamaçların kenarından geçiyor. Bir tarafta dik kaya duvarları, diğer tarafta ise aşağıda akan nehir bulunuyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.