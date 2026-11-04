Sanayi taşımacılığını hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen yapı, nehir vadisinin dik yamaçları nedeniyle kurulması aylar süren geleneksel kilit sistemlerini tamamen devre dışı bıraktı. Mühendis Thomas Telford tarafından 1805 yılında tamamlanan 300 metre uzunluğundaki dökme demir su oluğu, su taşımacılığında dönemin en sıra dışı mühendislik yapılarından biri olarak kayıtlara geçti.

DERİN VADİ ENGELİNE KARŞI HIZLI NAKLİYAT PROJESİ

Sanayi Devrimi sürecinde bölgedeki madenlerden çıkarılan ağır kömür ve demir kütlelerinin nehir vadisinden güvenle aktarılması kritik bir lojistik sorun oluşturuyordu. Standart havuzlama ve kilit sistemlerinin yetersiz kalması üzerine vadinin iki yakası devasa taş ayaklar üzerine oturtulan yapay bir gökyüzü su kanalıyla birleştirildi.

Nehir tabanından 38 metre yükseklikte konumlandırılan dökme demir oluğun bağlantı noktaları, su sızıntısını sıfıra indirmek amacıyla dönemin özel teknikleriyle yalıtıldı. Derz dolgularında öküz kanı, kireç ve kaynatılmış şeker karışımından elde edilen dayanıklı bir harç kullanıldı. Bu özel karışım sayesinde demir blokların aralarındaki sızdırmazlık iki asır boyunca korundu.

UÇURUM HİZASINDA KORKULUKSUZ GEÇİŞ HATTI

Dar su yolunda ilerleyen teknelerin bir tarafında yaya yolu bulunurken, diğer tarafında herhangi bir emniyet ağı veya ilave korkuluk yer almıyor. Tekneler 200 yılı aşkın süredir doğrudan uçurum boşluğuna bakan bu dar demir kanalın içinden geçerek yük ve yolcu taşımaya devam ediyor.