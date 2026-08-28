Havayolu uzmanları, standart uçuşlarda uçağın ön üçte birlik kısmı ile kanat üzerindeki alanların tercih edilmesini öneriyor. Bu bölgelerin sağladığı başlıca avantajlar şunlardır:

Hızlı Tahliye: Uçak indiğinde ön sıralarda oturan yolcular kabinden daha kısa sürede çıkış yapabiliyor.

Daha Az Sarsıntı: Türbülansın en az hissedildiği yer uçağın ön kısmıdır. Uçuş korkusu olan kişilerin ön sıraları seçmesi tavsiye edilir.

Daha Az Ses: Arka bölümlere kıyasla kabin gürültüsü ön tarafta daha düşüktür.

PENCERE KENARI MI, KORİDOR MU?

Koltuk tercihi yolculuk sırasındaki kişisel alışkanlıklara göre değişiklik gösteriyor:

Pencere Kenarı: Uçuş boyunca uyumak isteyen ve yanındaki yolcunun kalkış hareketlerinden rahatsız olmak istemeyen yolcular için idealdir.

Koridor Kenarı: Uçuş sırasında sık hareket eden, bacak mesafesine ihtiyaç duyan ve rahatça ayağa kalkmak isteyen yolculara kolaylık sağlar.

ACİL ÇIKIŞ SIRALARINDA BELİRLİ ŞARTLAR ARANIYOR

Ekstra bacak mesafesi sunan acil çıkış koltuklarında oturabilmek için belirlenmiş güvenlik kuralları bulunuyor. Olası bir acil durumda kabin ekibine yardımcı olamayacak durumdaki yolcular (çocuklu aileler, hareket kabiliyeti kısıtlı olanlar veya ilgili dili konuşamayanlar) bu koltuklara kabul edilmiyor ve yerleri değiştirilebiliyor.

ARKA SIRALARIN ÖNE ÇIKAN AVANTAJLARI

Çoğu yolcu tarafından tercih edilmeyen arka sıralar, tam dolu olmayan seferlerde yan koltukların boş kalma ihtimalini artırıyor. Bazı havayolu şirketlerinde yemek ve ikram servisinin kabinin en arkasından başlaması da bu bölgedeki yolculara servisten ilk yararlanma imkanı sunuyor.

KONFORU EN DÜŞÜK KOLTUKLAR

Tuvalet yakınında bulunan koltuklar, yolcu sirkülasyonu ve gürültü nedeniyle uyumayı zorlaştırıyor. Kabinin en arka sırasında yer alan ve arkasında başka koltuk bulunmayan yerlerin ise koltuk yatma açısı sınırlı olduğu için uzun süreli seyahatlerde konfor kaybına yol açtığı kaydediliyor.