Uçakla seyahat ederken birçoğumuz tuvaleti kullanmaktan kaçınmaya çalışırız çünkü uçak tuvaletlerinin genellikle en temiz alanlar olmadığını biliyoruz. Bazen uzun uçuşlarda, tuvalet ihtiyacı kaçınılmaz hale gelebilir. Bir uçuş görevlisi ise uçakta tuvalet kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bunlardan biri de, uçak tuvaletlerinde kesinlikle dokunmamanız gereken bir bölümün olması.

Sosyal medyada tanınan bir uçuş görevlisi, izleyicilerine uçakta tuvalet kullanımıyla ilgili bazı önemli tavsiyeler verdi. Uçuş görevlisi Cierra, özellikle uçuşlar arasında tuvaletlerin hızlıca temizlenebildiğini fakat havada temizlik yapılmadığını ve dolayısıyla tuvaleti kullanan ilk kişi değilseniz, tuvaletin pek temiz olmayabileceğini vurguladı.

TUVALET KAĞIDINA DOKUNMAYIN

Uçakta tuvalet kağıdının kalitesiz olduğunu belirten Cierra, bu kağıdın genellikle çok ince olduğunu ve kullanıldığında kolayca parçalanmaya meyilli olduğunu söyledi. Bunun yerine, daha sağlam ve dayanıklı bir malzeme olan kağıt havlu kullanmanızı önerdi. Öte yandan uçakta verilen malzemeler yerine kendi kaliteli tuvalet kağıdınızı ya da mendilinizi yanınıza almanızın da faydalı olabileceğini aktardı.

AYAKKABI GİYMEYİ VE OTURDUĞUNUZ ALANI TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Cierra'nın bir diğer önemli tavsiyesi ise uçakta tuvalete giderken her zaman ayakkabı giymeniz gerektiğine değinirken, uçak tuvaletinin temizlenmediği zamanlarda yerin pis olabileceğine dikkat çekti. Aynı zamanda uçakta sadece tepsi masalarını ve koltuk başlıklarını temizlediklerini fakat diğer alanların neredeyse hiç temizlenmediğini ifade etti. Bu nedenle, uçağa binmeden önce size verilen mendilleri kullanarak, özellikle pencere kenarındaki alanı ve kendi oturduğunuz bölgeyi temizlemenizi önerdi.