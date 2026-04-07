İlk kez 1992'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 'uçuş günü' etkinliği 4 yıl sonra İstanbul'da yeniden düzenlenecek.

Yapılan açıklamaya göre, Red Bull Uçuş Günü, etkinliğe katılan takımların kendi tasarladıkları uçuş araçlarıyla rampadan denize doğru süzülecek. Etkinlik, 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan Sahili'nde izleyicilerle buluşacak.

Dünya genelinde 185'ten fazla kez düzenlenen ve hayal gücünün sahneye çıktığı "Uçuş Serbest" temasıyla gerçekleşecek etkinlik sahil boyunca izlenebilecek.

Türkiye'de 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, her seferinde yüz binlerce kişiyi buluşturdu. Dörder kişiden oluşan ekipler, yalnızca uçuş mesafesiyle değil, tasarımları, yaratıcılıkları ve uçuş öncesinde sergiledikleri performanslarla da jüri tarafından değerlendirilecek. Her takım kendi hikayesini, kostümlerini ve uçuş makinesini tasarlayarak izleyenlere gösteri sunacak.