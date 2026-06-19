Dört yıl aranın ardından yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlanan Red Bull Uçuş Günü'ne 7 bin 899 takım başvuru gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, "Uçuş Serbest" temasıyla 23 Ağustos'ta Kadıköy'deki Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek etkinlik için başvurusunu tamamlayan takım sayısı, 2022'deki 2 bin 700 seviyesinden 7 bin 899'a yükseldi.

Düzenlenecek organizasyonda, tasarımlarını sisteme yükleyen ekipler arasından seçilecek 32 takım yarışma hakkı elde edecek. Oluşan ekipler, kendi tasarladıkları ve insan gücüyle çalışan uçuş makineleriyle rampadan havalanarak denize süzülmeye çalışacak.

Red Bull Uçuş Günü'nde takımlar, uçuş mesafelerinin yanı sıra yaratıcılıkları, kostümleri, tasarladıkları araçlar ve sahne performanslarıyla da jüri karşısına çıkacak. Hayal gücünün ön planda olduğu etkinlikte ekipler, hazırladıkları konseptlerle Caddebostan sahilinde festival atmosferi yaratacak.

Dörder kişiden oluşan ekiplerin isimleri 22 Haziran'da Red Bull Uçuş Günü'nün resmi internet sitesinde açıklanacak. Takımlar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra izleyicilerin karşısına çıkacak.

İlk kez 1992'de Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, bugüne kadar dünya genelinde 185'ten fazla kez gerçekleştirildi. Türkiye'de ise daha önce 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, yaratıcı uçuş makineleri, eğlenceli takım şovları ve unutulmaz anlarla hafızalarda yer etti.

Caddebostan sahilinde kurulacak rampada takımlar, "Uç… 2… 1!" anonsuyla kendilerini boşluğa bırakacak.