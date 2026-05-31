Amerika Birleşik Devletleri'nde rutin bir iç hat uçuşu, gökyüzünde kabus dolu anların yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz Cuma akşamı yerel saatle 20.00’de Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan United Airlines’a ait UA2005 sefer sayılı Minneapolis uçağı, havada çıkan arbede nedeniyle Wisconsin eyaletindeki Dane County Bölge Havalimanı’na (DCRA) acil iniş yapmak zorunda kaldı.

RUSÇA BAĞIRARAK SALDIRDI

Haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kimliği açıklanmayan erkek bir yolcu, uçuş sırasında aniden ayağa kalkarak Rusça anlaşılmayan sözler sarf etmeye başladı. Hızla kokpite doğru yönelen ve kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalışan saldırgan ile kabin görevlileri ve diğer yolcular arasında uçak içinde sert bir arbede yaşandı.

PİLOT GİZLİ KOD YAYINLADI

Kokpit güvenliğinin tehdit edilmesi üzerine uçağın kaptan pilotu, sivil havacılıktaki en kritik acil durum sinyallerinden biri olan "Squawk 7500" kodunu aktif etti.

Squawk 7500 Nedir? Hava trafik kontrolörlerine uçağın yasa dışı müdahaleyle karşı karşıya kaldığını, yani "uçak kaçırma" (hijacking) durumunu çaktırmadan bildiren gizli ve sessiz bir acil durum sinyalidir. Bu kod devreye girdiğinde, askeri jetlerin uçağa eşlik etmesi dahil tüm güvenlik güçleri en üst düzey alarma geçirilir.

POLİSLER UÇAĞA GİRDİ

Sinyalin alınmasının ardından acil iniş izni verilen uçak, Dane County Bölge Havalimanı’na teker koyar koymaz Dane County Şerif Ofisi (DCSO) ekipleri tarafından ablukaya alındı. Güvenlik güçleri uçağa girerek saldırgan yolcuyu etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

United Airlines tarafından ABC7 Chicago’ya yapılan resmi açıklamada, "Chicago-Minneapolis seferini yapan 2005 sayılı uçuşumuz, kurallara uymayan bir yolcuyla ilgili güvenlik endişesini gidermek amacıyla Madison, Wisconsin’e güvenli bir iniş yapmıştır" denildi.