Havacılık dünyasında devrim niteliğinde bir gelişmeye imza atan Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR), uçuş sırasında fiziksel formunu değiştirebilen yeni nesil kanat teknolojisini başarıyla test etti.

"morphAIR" projesi kapsamında geliştirilen ve PROTEUS adlı insansız prototip uçakla gökyüzüyle buluşan bu teknoloji, geleneksel uçaklarda kullanılan flap ve aileron gibi parçalı hareketli yüzeylerin yerini tek parça, esnek ve kesintisiz bir yüzey yapısına bırakıyor.

Havacılık tarihinin en dikkat çekici mühendislik çalışmalarından biri olan bu sistem, uçuş koşullarına anlık uyum sağlayarak hem yakıt verimliliğini artırmayı hem de uçuş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

KANADIN HER NOKTASINI AYARLAYABİLİYOR

HyTEM (Şekil Değiştiren Hiperelastik Arka Kenar) adı verilen sistemin temelini, fiber takviyeli kompozit malzemeler ve kanat boyunca dağıtılmış çok sayıda mikro aktüatör oluşturuyor. Klasik tasarımların aksine yüzeyde boşluk bırakmadan esneyebilen bu yapı, hava direncini (drag) minimize ederek aerodinamik performansı optimize ediyor. Kanadın her noktasını hassas bir şekilde ayarlayabilen aktüatörler, kaldırma kuvveti ve kontrol mekanizmalarını tüm kanat yüzeyine yayarak, uçağın manevra kabiliyetini klasik sistemlerin ötesine taşıyor.

BEKLENMEDİK HAVA OLAYLARINDA ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR

Sistemin beynini oluşturan yapay zeka destekli kontrol mekanizması, bu teknolojik atılımı çok daha güvenli bir boyuta ulaştırıyor. Uçuş sırasında türbülans veya beklenmedik hava akımı değişimlerini anlık olarak tespit eden yapay zeka, kanat formunu dinamik olarak yeniden yapılandırarak uçağın dengesini koruyor.

Gerçekleştirilen simülasyon ve testlerde, kanat yüzeyinin bir kısmı işlevini yitirse dahi sistemin kendi modelini güncelleyerek stabil uçuşu sürdürebildiği kanıtlandı. Az sayıda sensörle tüm kanat üzerindeki basınç dağılımını analiz edebilen bu yöntem, uçağın o anki aerodinamik durumuna gerçek zamanlı tepki vermesine olanak tanıyor.