Hava yolu şirketleri, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla belirli kısıtlamalar ve yasaklar getirir. Hem yolcu güvenliği hem de operasyonel süreçlerin güvenliği için uçak altı bagaj ve kabin bagajında taşınması yasak olan birçok eşya vardır.

Bu kısıtlamalar, özellikle tehlikeli madde sınıfına giren ürünler için daha sıkıdır ve güvenlik kontrolünde bu tür eşyalar tespit edilirse alıkonulabilir.

TEHLİKELİ MADDELER

Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler: Benzin, çakmak gazı, havai fişek, ispirto gibi yanıcı maddeler, uçuş güvenliği açısından tehlike yaratacağı için kabin ve alt bagajda taşınamaz.

Kimyasal Maddeler: Boya, tiner, tarım ilaçları, cıva içeren termometreler gibi maddeler de taşınması yasak olan maddelerdir.

Basınçlı Kaplar: Saç spreyi ve benzeri basınçlı kutular, bazı hava yolu şirketleri tarafından kabul edilmez.

KESİCİ VE DELİCİ ALETLER

Büyük Bıçaklar: Mutfak bıçakları, av bıçakları gibi kesici eşyalar uçak bagajında taşınamaz.

Alet Takımları: Tornavida, pense gibi aletler güvenlik riski taşıdığı için yasaklıdır.

KABİN BAGAJINDA TAŞINMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Kabin bagajı, daha sıkı denetimlere tabi olan eşyaların taşındığı alandır. İşte kabin bagajında taşınması yasak olan bazı eşya ve maddeler:

Sıvı Ürünler: Her biri en fazla 100 ml olacak şekilde sıvılar taşınabilir. Bu ürünlerin güvenlik kontrolünden geçmeden önce şeffaf ve kilitli bir poşette olması gerekir.

Kozmetik Ürünleri: Parfüm gibi kozmetik ürünler, belirli limitlerle taşınabilir.

Alkol ve İçecekler: Güvenlik noktasından sonra alınan içecekler kabin bagajında taşınabilir.

Bataryalar ve Powerbankler: 100 Wh'den büyük bataryalar, hem kabin bagajında hem de uçak altı bagajında taşınamaz.

Elektronik Sigara: Elektronik sigaralar bazı ülkelerde yasak olabilir, ancak genellikle taşınabilir.

Kesici Aletler: Manikür setleri ve tıraş bıçakları kabin bagajında bulundurulamaz.

UÇAK ALTI BAGAJINDA KISITLAMALAR

Uçak altı bagajı daha geniş taşıma kapasitesine sahip olsa da, burada da bazı eşyaların taşınması yasaktır:

Yanıcı ve Tehlikeli Maddeler: Patlayıcı ve yanıcı maddeler kesinlikle yasaktır.

Elektrikli Cihazlar: Lityum bataryalı cihazlar bazı hava yolu şirketleri tarafından kabin bagajına yönlendirilir ve uçak altı bagajına taşınması yasaklanabilir.

Silahlar ve Cephaneler: Av tüfekleri gibi silahlar sadece özel izinle taşınabilir.

Kamp Ekipmanları: Kamp ocakları ve yakıtlar uçak altı bagajında taşınamaz.

Değerli Eşyalar ve Belgeler: Güvenlik nedeniyle değerli eşyaların kabin bagajında taşınması daha güvenlidir.

BAGAJ KONTROLLERİ NASIL YAPILIYOR?

Havalimanlarında güvenlik prosedürleri kapsamında bagajlar, X-ray cihazları ile taranır. Şüpheli bir durum söz konusu olduğunda bagajlar detaylı olarak incelenebilir. Bazı durumlarda ise bagajlar manuel olarak kontrol edilebilir. Bu süreçte, güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmak ve kurallara uymak, bagaj kontrolünün sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.