Teknoloji dünyasını aylardır etkisi altına alan RAM kriziyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Yapay zekâ kaynaklı talep patlaması nedeniyle geçen yılın sonlarından bu yana ciddi şekilde artan RAM fiyatları, ilk kez geniş çaplı bir düşüş sinyali verdi. Avrupa, ABD ve Çin başta olmak üzere birçok pazarda fiyatların gerilemeye başladığı bildirdi.

TALEP DÜŞÜŞÜ FİYATLARI GERİLEDİ

Tom’s Hardware tarafından paylaşılan bilgilere göre fiyatlardaki düşüşün arkasında en önemli nedenlerden biri tüketici davranışları oldu. Uzun süredir aşırı yükselen fiyatlar, kullanıcıların RAM satın alımını ciddi şekilde yavaşlattı.

Artık birçok tüketici, mevcut fiyat seviyelerini karşılayamaz durumda olduğu için satın alım yapmaktan kaçınıyor. Bu durum, satıcıları ellerindeki stokları eritmek için fiyat indirimi yapmaya zorluyor. Kısacası, yüksek fiyatlar talebi düşürdü; düşen talep ise fiyatları aşağı çekmeye başladı.

DÜŞÜŞÜN BİR NEDENİ DAHA VAR

Fiyat düşüşünün bir diğer önemli nedeni ise yapay zekâ tarafındaki teknolojik gelişmeler oldu. Özellikle Google tarafından geliştirilen “TurboQuant” adlı sıkıştırma yöntemi, dikkat çekici bir rol oynuyor. Bu yöntem, yapay zekâ sistemlerinin DRAM kullanımını azaltarak daha verimli çalışmasını sağlıyor. Sonuç olarak, büyük teknoloji şirketlerinin eskisi kadar yüksek miktarda RAM’e ihtiyaç duymaması, genel talebi aşağı yönlü etkiliyor.

KRİZ İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Her ne kadar fiyatlarda düşüş başlamış olsa da uzmanlar bu gelişmenin krizin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguluyor. RAM fiyatları hâlâ geçmiş seviyelerin oldukça üzerinde seyrediyor. Piyasadaki genel beklenti ise, RAM krizinin bir süre daha etkisini sürdüreceği yönünde oldu.