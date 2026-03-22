Tayland’a turistik amaçla giden Duygu German, patlak veren askeri gerilim sonrası uçuşların durdurulmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadı. Ülkesine dönmek için aldığı tüm biletleri geçersiz sayılan German, yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde sosyal medya üzerinden paylaştı.

4 UÇAK BİLETİ ÜST ÜSTE İPTAL EDİLDİ

Ulaşım ağındaki çöküş nedeniyle Tayland’dan çıkış yapamayan German, 4 ayrı havayolu şirketinden aldığı biletlerin iptal edildiğini duyurdu. Bölgedeki güvenlik riskleri sebebiyle hava trafiğinin durma noktasına gelmesi, fenomenin dönüş umutlarını her seferinde boşa çıkardı.

German, 1 haftalık kısa bir ziyaret için geldiği ülkede 1 ayı doldurduğunu belirterek durumun ciddiyetini vurguladı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı videoda, tüm girişimlerine rağmen tahliye imkanı bulamadığını ve belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

BAYRAMDA AİLESİNDEN UZAK KALDI

Seyahat planının bir aya uzaması nedeniyle dini bayramı da ailesinden ayrı geçirmek zorunda kalan German, bu durumun kendisini duygusal olarak yıprattığını söyledi. Her yıl ailesiyle bir arada olduğunu hatırlatan fenomen, ilk kez bu kadar uzak ve savunmasız kaldığını dile getirdi.