İrlanda’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aer Lingus, artan işletme maliyetleri ve zarar eden hatlar gerekçesiyle kapsamlı bir tasarruf programı başlattı. Yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, bu yapılanma kapsamında iş gücünü azaltırken düşük performans gösteren bazı rotaları da kapatacağını duyurdu.

HANGİ DEPARTMANLAR VE POZİSYONLAR ETKİLENECEK?

Şirket tarafından açıklanan yeniden yapılanma planına göre, azaltılması öngörülen 500 pozisyonun departmanlara göre dağılımı şu şekildedir:

Kabin Ekibi: 140 pozisyon

Dublin Genel Merkez: 90 pozisyon

Pilot Kadrosu: 70 pozisyon

Diğer Destek Birimleri: 200 pozisyon

Yönetim, çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde zorunlu işten çıkarmaların asgari düzeyde tutulması ve sürecin sosyal planlar çerçevesinde yürütülmesi için müzakerelere başlanacağını bildirdi.

SEKİZ UÇUŞ HATTI KAPATILIYOR

Tasarruf tedbirleri yalnızca iş gücüyle sınırlı kalmayacak. Aer Lingus, uçuş kapasitesini genel toplamda yüzde 6 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Bu karar doğrultusunda, yıl sonuna kadar Dublin merkezli sekiz uçuş hattı tamamen kapatılacak. Sonlandırılacağı kesinleşen rotalar arasında Las Vegas ve Malta seferleri de yer alıyor. Şirket yetkilileri, bu önlemlerle daha verimli ve maliyet etkin bir uçuş ağı oluşturulmasının hedeflendiğini ifade ediyor.

NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?

Aer Lingus'un bu radikal kararı almasında, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 87 milyon sterlinlik net zarar etkili oldu. Şirket yönetimi, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle küresel düzeyde tırmanan yakıt maliyetlerinin mali dengeler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Kaynak Belirtimi: Havacılık sektöründeki gelişmeleri aktaran sektör raporları ve şirket tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, havayolunun sürdürülebilir büyüme hedeflerini koruyabilmesi için bu maliyet azaltıcı adımların zorunlu hale geldiği vurgulanıyor.

KÜRESEL İSTİHDAM PAZARINDA DARALMA SÜRÜYOR

Aer Lingus’un kararı, uluslararası ölçekte birçok büyük şirketin benzer tasarruf tedbirlerine gittiği bir döneme denk geliyor.

Örneğin, küresel danışmanlık devi KPMG'nin de yıl başındaki 500 kişilik kesintinin ardından İngiltere'de 200 kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Veriler, İngiltere genelinde iş ilanlarının son beş yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve işsizlik oranının yüzde 4,9’a yükseldiğini gösteriyor.