İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur attı. Bazı uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sis nedeniyle AJet'in bazı uçaklarının başka havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Yolculara, seferlerin güncel bilgilerini AJet’in internet sitesinden takip etmeleri uyarısı yapıldı.
Yeşilkaya, "İstanbul Sabiha Gökçen varışlı seferlerimizde yoğun sis nedeniyle iptaller ve başka havalimanlarına yönlendirmeler olmaktadır. Seferiniz ile ilgili güncel bilgiyi lütfen aşağıdaki linkten takip edin," dedi.