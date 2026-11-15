ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı ülke genelinde uçuşları bir süre durduran hava trafik krizinin ardından Kongre’ye fon çağrısında bulundu. Trump, hava trafik kontrol sisteminin kapsamlı biçimde yenilenmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Kongre, hava trafik kontrolü için acilen ihtiyaç duyulan fonu onaylarsa, bu sistemi hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirebiliriz. Bu, dünyanın en iyi sistemi olacak” ifadelerini kullandı.

Mevcut ağın büyük bir kısmının 50 yıllık olduğunu belirten Trump, modernizasyon çalışmalarının bir bütün olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Trump, “Modernizasyon çalışmaları bir bütün olarak yapılmalı. Kongre onay vermelidir. Biden yönetimi, bu süreci yıllarca geriye götürdü” dedi.