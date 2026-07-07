Başkent Ankara, 7-8 Temmuz günlerinde askeri ve siyasi açıdan büyük önem taşıyan 36'ncı NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Kentte organize edilen zirvenin güvenlik tedbirleri kapsamında, Ankara hava sahası belirlenen saat dilimlerinde sivil uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Yaşanacak hava trafiği kısıtlaması nedeniyle yolcuların mağdur olmasını engellemek amacıyla Türk Hava Yolları, Ankara varışlı veya kalkışlı uçuşu bulunan müşterileri için geniş kapsamlı bir esneklik paketi devreye soktuğunu açıkladı.
Hava yolu şirketinin resmi kanalları üzerinden kamuoyuna duyurulan bilgilere göre, sağlanan kolaylıklardan seyahat tarihi 6 ile 9 Temmuz günleri arasında olan tüm yolcular faydalanabilecek. Sunulan imkanların geçerli olabilmesi için biletlerin 29 Haziran ve öncesindeki bir tarihte satın alınmış olması şartı aranırken, planlarında değişiklik yapmak ya da bilet ücretini geri almak isteyen vatandaşların işlemlerini tamamlamak için önünde 16 Temmuz tarihine kadar süre bulunuyor.
Uygulama kapsamında, belirtilen tarihlerde Ankara hatlı seyahati olan yolcular uçuş rotalarını ya da rezervasyon tarihlerini hiçbir ek ücret veya ceza ödemeden güncelleyebilecek. Seyahat etmekten tamamen vazgeçen yolcuların bilet iptallerinde ise ceza puanı ya da bütçe kesintisi uygulanmaksızın paralarının tamamı iade edilecek. Ayrıca yolcular, biletlerinin geçerlilik süresini herhangi bir fiyat farkı ödemeden 23 Temmuz gününe kadar uzatma hakkına sahip olacak.