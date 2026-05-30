Avrupa’da en temel şehir içi elektrikli otomobiller bile 20.000 Euro’luk sihirli fiyat eşiğinin altına inmekte zorlanırken, Çin pazarında dikkat çekici fiyat farkı görülüyor. Çinli otomotiv devi Geely, iç pazarda yüksek satışı rakamlarına ulaşan şehir içi elektrikli hatchback modeli Geome Xingyuan’ın modernize edilmiş versiyonunu tanıttı.

Küresel pazara Geely EX2 adıyla ihraç edilmeye hazırlanan bu model, sadece nisan ayında Çin'de 34 binden fazla satarak Xiaomi’nin SU7 ve Tesla Model Y’nin satışlarını geride bıraktı.

Lansman indirimleriyle birlikte aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 8.400 Euro (yaklaşık 450 bin lira) olarak açıklandı.

Geely EX2, üreticinin "gülümseme" adını verdiği yuvarlak hatlara sahip minimalist bir tasarımla öne çıkıyor.

Ön ızgarada kuş tüylerini andıran grafiklere sahip LED farlar hakimken; arka kısımda 78 ayrı ışık kaynağından oluşan aydınlatma sistemi yer alıyor.

4.135 mm uzunluğa, 1.805 mm genişliğe ve 1.570 mm yüksekliğe sahip olan araç, kalabalık şehir sokakları ve dar park yerleri için bir alternatif sunuyor.

Geely EX2'nin kaputunun altında, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL'nin imzasını taşıyan, 190 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip modern bataryalar yer alıyor.

Tüketiciler bütçelerine göre Çin CLTC normlarına göre 310 km, 410 km veya 480 km menzil sunan batarya kapasitelerinden birini seçebiliyor.

1,66C şarj gücünü destekleyen sistem sayesinde aracın bataryasını %30'dan %80 doluluğa ulaştırmak sadece 19 dakika sürüyor.

Avrupa ve Türkiye pazarına gelirse ne olur?

Geely, bu modeli EX2 ismiyle küresel bir oyuncu haline getirmekte kararlı. Aracın Avrupa ve Türkiye yollarına çıkması durumunda, ek gümrük vergileri, ithalat maliyetleri ve AB’nin katı güvenlik standartları (GSR II) sebebiyle fiyatının Çin'deki gibi 8.400 Euro seviyesinde kalması imkansız.

Ancak uzmanlar, tüm vergiler dahil edilse bile aracın Avrupa pazarında 16.000 ila 18.000 Euro bandında satışa sunulabileceğini öngörüyor.