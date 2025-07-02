Türkiye’nin önde gelen elektrikli araç şarj istasyonu operatörlerinden Eşarj, dolum ücretlerine son iki ayda ikinci kez zam yaptı.

1 Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen tarifeler, elektrikli araç kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Yapılan son zamla birlikte, Eşarj’ın şarj ücretleri kilowatt saat (kWh) başına 13,70 TL’ye yükseldi.

Örneğin, 100 km’de ortalama 18 kWh tüketen bir elektrikli aracın şarj maliyeti 246,60 TL’ye ulaştı.

Nisan ayında elektrik tarifelerine gelen %15’lik zammın ardından tüm şarj istasyonları fiyatlarını güncellemiş, Eşarj da bu artıştan etkilenmişti.

Ancak son zam, kullanıcılar tarafından “fırsatçılık” olarak değerlendiriliyor ve şirketin kar marjlarının yüksekliği eleştiriliyor.

'ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ? ASGARİ ÜCRET Mİ ARTTI?'

Sosyal medyada bir kullanıcı, "Elektrikli araçlara düzenli zam gelirse işin mantığı kalmıyor. TOGG ile uzun yolda 100 km’de 301 TL tüketim oluyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bir başka kullanıcı ise, "Elektriğe zam mı geldi? Hayır…Asgari ücret mi arttı? Hayır… İstasyona ek vergi mi geldi? Hayır… Hayırdır Eşarj neyin zammı bu? Elektrikli araçlar artıyor diye fırsatçılık mı yapıyorsunuz? 13.70 TL DC şarj fiyatı mı olur?" yorumunda bulundu.

'KALİTELİ HİZMET İÇİN FİYATLARI GÜNCELLEDİK'

Eşarj yetkilileri, zamların artan enerji maliyetleri ve operasyonel giderlerden kaynaklandığını belirtirken, kullanıcı dostu çözümler geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.