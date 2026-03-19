Dünya genelinde uygun fiyatları ve yüksek teknolojik donanımlarıyla satış rekorları kıran yeni nesil araçlar, şimdi de "sigorta duvarına" çarptı. Bazı sigorta devleri, küçük bir kazada bile "tamir edilemez" raporu verilen bu modelleri kara listeye almaya başladı.

AVRUPA'DA POLİÇE REDDİ DALGASI YAYILIYOR

Özellikle Çin menşeli elektrikli otomobillerin (BYD, MG, Chery, GWM gibi) küresel pazardaki hızlı yükselişi, sigorta sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir dirençle karşılaştı. İngiltere ve Avrupa'da başlayan "poliçe reddi" dalgası, araç sahiplerini zor durumda bırakıyor. Birçok kullanıcı, piyasa değerinin çok altında bir fiyata aldığı aracını kasko yaptırmak istediğinde, aracın yıllık taksitine yakın sigorta primleriyle karşılaşıyor.

ASIL NEDENİ KALİTELİ DEĞİL, BİLGİ VE PARÇA EKSİLİĞİ

Sigorta şirketlerini bu radikal karara iten üç ana neden bulunuyor:

Teknik Veri Paylaşımı:

Yeni üreticilerin, Avrupa merkezli sigorta ve onarım standartlarına yeterli veri sağlamaması risk puanını yükseltiyor.

Lojistik Çıkmazı:

Bir far veya tamponun Çin'den gelme süresinin 2-3 ayı bulması, sigorta şirketinin ödediği "ikame araç" maliyetini araç fiyatının üzerine çıkarıyor.

Giga-Casting (Yekpare Gövde):

Aracın gövdesi tek parça dökümle üretildiği için, şasedeki en ufak bir eğilme parçanın değişmesine izin vermiyor. Bu da aracın doğrudan "hurda" sayılmasına neden oluyor.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM NE?

Türkiye pazarında da yoğun ilgi gören bu markalar için henüz sistemli bir "poliçe reddi" başlamış değil. Ancak uzmanlar, yedek parça bekleme sürelerinin uzunluğunun ve onarım maliyetlerinin yüksekliğinin, önümüzdeki dönemde kasko fiyatlarına "ek risk primi" olarak yansıyabileceği konusunda uyardı.

Araç alırken sadece satış fiyatına değil, markanın bölgedeki yedek parça depo kapasitesine ve sigorta şirketlerinin o modele verdiği risk puanına bakılması hayati önem taşıyor. Aksi takdirde, alırken edilen tasarruf, ilk kaza veya poliçe yenileme döneminde ciddi bir mali yüke dönüşebiliyor.