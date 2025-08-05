Türkiye'de enflasyon TÜİK'e göre yıllık bazda yüzde 33,5 olurken; ENAG'a göre ise; yüzde 65,15 oldu.

Tüm kamuoyu araştırmalarında vatandaşın birinci sorunu olarak ekonomi ve hayat pahalılığı gösterilirken birçok vatandaş kira ve mutfak alışverişini yapmakta zorlanıyor.

Emekli vatandaşlar Kent Lokantalarının önünde, vatandaşlar da ucuz et kuyruklarında bekliyor.

İKİDAR'IN SOMALİ'DE UZAY ÜSSÜ HAYALİ

Vatandaş ekonomik krizle boğuşurken; iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, "Türkiye’den kritik adım: Somali’ye uzay üssü yapıyoruz!" manşetini attı.

Yazıda, Somali'de bir uzay üssü kurulacağı; bu üste uzun menzilli füzelerin test edileceği belirtilirken; Türk Uzay Üssü Projesi’nin inşaatına yakında başlanması ve projenin iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Projenin maliyetinin ise 360 milyon dolar olması bekleniyor.