Hatay'ın Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazar yerinde dün gece meydana gelen olayda, pazar esnafına ait park halindeki bir kamyonetin camları kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı. Durumun fark edilmesi üzerine araç sahibinin şikayetiyle polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından pazar yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kamyonete zarar veren kişinin yine aynı pazar yerinde esnaflık yapan B.B. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli B.B., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti ve eyleminin gerekçesini anlattı.

"FİYATI DÜŞÜRÜP BENİ ZARARA UĞRATTILAR"

Şüpheli B.B. polise verdiği ifadesinde, Adana'dan getirdiği karpuzların kilogramını pazarda 18 TL'ye sattığını belirtti. Rakip esnafın ise 5 adet karpuzu toplam 100 TL'ye satarak piyasayı düşürdüğünü, bu durumun kendisini zarara uğrattığını iddia eden B.B., öfkelendiği için rakibinin kamyonetine zarar verdiğini söyledi. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.