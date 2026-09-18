Belçika’nın Zemst kasabasında yaşayan Glenda ve Joris çifti, hayallerindeki evi satın alıp tadilata başlayınca sıra dışı bir tasarruf yöntemine başvurdu. Eski evlerini sattıktan sonra hem tadilat masraflarını karşılayıp hem de yüksek kira ödemek istemeyen aile, arsanın bahçesine yerleştirdikleri 48 metrekarelik bir nakliye konteynerini geçici yuvaları haline getirdi.

İki çocuklarıyla birlikte yaklaşık iki yıldır bu "mini evde" yaşamlarını sürdüren aile, çevrelerindekilerin "çılgınlık" gözüyle baktığı bu durumu kendileri için unutulmaz bir aile macerasına dönüştürdü.

Kendi imkanlarıyla yaklaşık 10 bin euro harcayarak yeniledikleri ve mavi renginden dolayı "Bluey" adını verdikleri konteynere bir mutfak, banyo, oturma odası ve tüm ailenin bir arada uyuduğu bir yatak odası sığdırmayı başardılar.

Asıl evin inşaatında her gün çalışan çift, kiralık bir eve para kaptırmayarak bütçelerini tamamen yeni evlerinin yapımına aktardı. Aile, dar alanda yaşamanın birbirlerine olan bağları güçlendirdiğini ve çocukların da bahçede oynayarak bu süreci bir oyun gibi gördüğünü belirtiyor.

ELEKTRİK FATURASI 8 KATINA ÇIKTI

Tüm bu pratik çözümlere rağmen konteynerde yaşamanın en büyük sıkıntısı ise elektrik faturası oldu. Metal yapının yalıtım yetersizliği nedeniyle kışın elektrikli ısıtıcılar, yazın ise taşınabilir klimalar çalıştırmak zorunda kalan aile, daha önce yıllık 250 euro civarında gelen elektrik faturalarının 2 bin 100 euro seviyesine fırladığından dert yanıyor.

Yaşadıkları bu elektrik şokuna rağmen hallerinden memnun olan çift, her şey yolunda giderse Mayıs 2027'de tamamlanacak asıl evlerine taşınana kadar küçük mavi evlerinde sabırla yaşamaya devam edecek.