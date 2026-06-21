Küresel yarı iletken pazarında baş gösteren bellek (RAM) kıtlığı ve dramatik fiyat artışları, teknoloji devi Sony'nin PlayStation stratejisinde köklü değişikliklere gitmesine neden oldu. Şirketin 31 Mart 2026 tarihinde sona eren mali yıl raporuna yansıyan detaylara göre, artan donanım üretim maliyetlerini dengelemek amacıyla konsol satışlarındaki agresif indirim politikaları daraltılacak ve ağırlık tamamen dijital abonelik servislerine verilecek.

YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI BELLEK FİYATLARINI ZİRVEYE TAŞIDI

Tüm teknoloji sektörünü derinden etkileyen bu darboğazın temelinde, yapay zeka altyapılarına yönelik dünya çapındaki devasa talep yatıyor. Büyük teknoloji şirketlerinin ve veri merkezlerinin yeni nesil dil modellerini eğitmek amacıyla yüksek miktarda bellek tüketmesi, endüstri standardı olan DRAM ve NAND depolama birimlerinin tedarik zincirini adeta kilitledi. Fiyatların sadece bir yıl içerisinde yüzde 200'ü aşan oranlarda sıçraması ve 2026 yılı itibarıyla krizin en üst seviyeye ulaşması, yüksek performanslı bellek yongalarına ihtiyaç duyan oyun konsolu üreticilerini doğrudan vurdu.

KONSOL İNDİRİMLERİ VE KAMPANYALAR AZALIYOR

Artan birim maliyetlerinin kar marjlarını eritmesini engellemek isteyen Sony, donanım tarafında stratejik ve zorlu bir karar aldı. Şirket, zararına donanım satışı yaparak pazar payını artırmak yerine, cihaz satış hedeflerini ve gelenekselleşmiş promosyon kampanyalarını piyasanın elverdiği ölçüde sınırlandırma yoluna gidiyor. Yeni dönemde oyun tutkunlarının, yıl sonu tatilleri gibi özel dönemlerde görmeye alışkın olduğu büyük PlayStation indirimlerini veya cazip cihaz kampanyalarını çok daha nadir göreceği belirtiliyor.

DİJİTAL EKOSİSTEM VE PLAYSTATION PLUS KURTARICI ROLDE

Donanım üretim maliyetlerindeki bu önlenemez yükseliş karşısında Sony, finansal büyümesini sürdürebilmek için rotasını tamamen dijital hizmetlere çevirmiş durumda. Şirketin yeni stratejisinin merkezinde, mevcut konsol sahiplerini PlayStation Plus ekosistemine daha fazla entegre etmek yer alıyor. Oyuncuların Extra ve Premium gibi daha üst düzey abonelik paketlerine geçişini teşvik edecek içerik planlamaları yapılırken, PlayStation Store üzerinden sağlanan oyuncu başına ortalama gelirlerin de artırılması hedefleniyor. Ayrıca birinci parti stüdyoların hikaye odaklı oyun üretim temposu korunurken, canlı servis oyunları portföyü genişletilerek oyuncuların ekosistemde daha uzun süre kalması ve harcama yapması planlanıyor.

STÜDYOLARDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ VE SİNEMA AÇILIMI

Maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma hedefindeki Sony, piyasadaki krizin kaynağı olan yapay zeka teknolojilerini kendi lehine çevirmeye hazırlanıyor. Şirket, oyun geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve üretkenliği artırmak için yapay zeka destekli araçları stüdyolarının iş akışlarına dahil ediyor. PlayStation Store'daki oyun önerme sistemleri de makine öğrenimi sayesinde daha kişisel bir yapıya bürünüyor. Öte yandan şirket, elindeki devasa oyun markalarını sinema ve televizyon dizisi uyarlamalarıyla genişleterek, elde edeceği ek gelirlerle artan donanım maliyetlerine karşı güçlü bir kalkan oluşturmayı sürdürüyor.