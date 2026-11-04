vrupa'daki tabut üreticileri, Çin'den gelen ucuz ithalatın sektörü tehdit ettiğini belirterek Brüksel'e şikâyette bulunmaya hazırlanıyor. Son 5 yılda üretici sayısının yaklaşık 120'den 90'a gerilediği belirtilirken, şirketlerin dörtte birinin önümüzdeki 5 yıl içinde kapanabileceği uyarısı yapılıyor.

Asya'dan gelen ucuz ürünlerin Avrupa'daki sektörleri sarstığı düşünüldüğünde akla ilk olarak otomobil, tekstil ve elektronik geliyor, ancak küresel fiyat rekabeti, ekonomik krizlerden etkilenmediği düşünülen bir sektörü de vurmuş durumda. Avrupa'nın tabut üreticileri, Çin'den gelen ucuz ürünler karşısında ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Avrupalı üreticiler, Çin'de üretilen tabutların çok daha düşük fiyatlarla piyasaya sunulmasının rekabet koşullarını bozduğunu savunuyor. Avrupa Birliği de Çinli üreticilerin fiyat politikalarını incelemek üzere resmi bir anti-damping soruşturması başlatılması ihtimalini değerlendiriyor. Politico Europe'un haberine göre, sektördeki gelişmeler Brüksel'in gündemine taşınmış durumda.

Avrupa'nın köklü sektörü daralıyor

Ölüm, ekonomik krizlerden etkilenmeyen nadir gerçeklerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle tabut üretimi uzun yıllar boyunca istikrarlı bir sektör kabul edildi. Üretimin önemli bir bölümünü de bilgi ve deneyimin nesilden nesile aktarıldığı aile şirketleri oluşturdu.

Ancak Avrupa Üreticiler Girişimi koordinatörlerinden danışman Folco Ciulli'nin aktardığı verilere göre, Avrupa'daki tabut üreticilerinin sayısı son beş yılda yaklaşık 120'den 90'a düştü. Bu, sektördeki şirketlerin yaklaşık dörtte birinin faaliyetlerini sonlandırdığı anlamına geliyor.

Ciulli, Politico'ya yaptığı açıklamada, küçük üreticilerin Avrupa dışından gelen ithalatla rekabet edemediğini belirtti. Kapanan şirketlerin üretim kapasitesinin ise ayakta kalan firmalar tarafından ancak yarısının karşılanabildiğini ifade etti.

Çin'den gelen tabutlar neden bu kadar ucuz?

Avrupa ile Çin arasındaki rekabetin merkezinde fiyat farkı bulunuyor. Üreticilerin tahminlerine göre, aynı ağaç türü kullanılarak üretilen benzer bir tabutun Çin'deki üretim maliyeti, İtalya'daki maliyetin yaklaşık üçte biri seviyesinde kalabiliyor.

Avrupalı üreticiler bu büyük farkı birkaç temel nedene bağlıyor:

Çin'deki daha düşük işçilik maliyetleri

Daha ucuz ham madde temini

Olası devlet teşvikleri

İhracatçılara sağlanan vergi avantajları

Daha verimli tedarik zincirleri

Avrupa Parlamentosu üyeleri de daha önce Çinli üreticilerin İtalya pazarının bazı bölümlerinde önemli bir pay elde ettiğine dikkat çekmişti. Konu, Avrupa Komisyonu'na yöneltilen sorular kapsamında da gündeme geldi.

Brüksel'den Çin'e karşı yeni hamle

Çin'den gelen ithalatın yarattığı baskı karşısında Avrupalı üreticiler yeni bir sektör birliği kurarak harekete geçti. Üreticiler, Avrupa Komisyonu temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirirken resmi bir anti-damping şikâyeti hazırlıyor.

Amaç, Çinli şirketlerin tabutları Avrupa pazarında haksız derecede düşük fiyatlarla satıp satmadığının araştırılması. Böyle bir soruşturmanın başlatılması, Avrupa'nın Çin'e karşı yeni bir ticaret koruma hamlesi yapmasının önünü açabilir.

Avrupa Komisyonu, yürütülecek olası prosedürler hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak AB'nin uluslararası pazarlardaki haksız ticari uygulamalara karşı 200'den fazla ticaret koruma önlemi kullandığını hatırlattı.

Küresel fiyat savaşı tabut sektörüne de ulaştı

Tabut üreticilerinin yaşadığı kriz, ilk bakışta yalnızca dar bir sektörü ilgilendiriyor gibi görünse de Avrupa'nın karşı karşıya olduğu daha büyük bir sorunu ortaya koyuyor. Elektrikli otomobillerden çeliğe, güneş panellerinden elektronik ürünlere kadar pek çok alanda yaşanan Çin rekabeti, şimdi de cenaze sektörünü etkiliyor.

Cenaze masraflarıyla karşı karşıya kalan aileler için daha ucuz ürünler önemli bir avantaj olabilir. Ancak Avrupa'daki üreticiler açısından mesele yalnızca fiyat rekabeti değil, işletmelerini ayakta tutabilmek.

Sektördeki mevcut eğilim devam ederse, Avrupa onlarca yıldır istikrarlı kabul edilen bir alanda daha fazla üreticisini kaybedebilir. Hayatın kaçınılmaz sonuna eşlik eden bir sektör bile küresel fiyat savaşından kaçamıyor.