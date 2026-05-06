Uzun süredir mali darboğazla mücadele eden Spirit Airlines, ekonomik sürdürülebilirliğini yitirmesi üzerine resmi iflas başvurusunda bulundu. ABD, Karayipler ve Latin Amerika hattında 80’den fazla noktaya hizmet veren şirket, operasyonlarını durdurma kararıyla birlikte havacılık ağından çekildi. Bu gelişme, şirket bünyesinde görev yapan yaklaşık 17 bin personelin istihdam durumunu doğrudan etkiledi.

138 UÇAKLIK FİLOSUNUN TASFİYESİ GÜNDEMDE

Şirketin faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte, mülkiyetindeki ve kiralama yoluyla kullandığı 138 adet uçaktan oluşan filonun geleceği netleşmeye başladı. Yaş ortalaması 6,3 olan filonun büyük çoğunluğunu modern dar gövdeli uçaklar oluşturuyor. Envanterde yer alan uçakların modellerine göre dağılımı şu şekildedir:

-77 Adet: Airbus A321neo

-44 Adet: Airbus A320neo

-15 Adet: Airbus A320ceo

-2 Adet: Airbus A319ceo

SEKTÖRDEKİ SON DURUM NE?

Havacılık sektör temsilcileri, Spirit Airlines'ın çekilmesinin ardından boşalan slotların ve uçuş hatlarının diğer taşıyıcılar tarafından doldurulacağını öngörüyor. Şirketin genç filosunun, yüksek verimlilik oranları nedeniyle leasing (finansal kiralama) şirketleri aracılığıyla kısa sürede farklı havayollarına devredilmesi bekleniyor.

DÜŞÜK MALİYETLİ MODELDE YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Spirit Airlines'ın iflası, artan yakıt maliyetleri ve operasyonel giderler karşısında düşük maliyetli iş modelinin (LCC) karşılaştığı riskleri yeniden gündeme taşıdı. Şirketten boşalan pazar payının dağılımı ve 17 bin çalışanın sektörel entegrasyonu, önümüzdeki dönemde ABD havacılık piyasasının ana gündem maddelerini oluşturacak.