Norveçli savunma sanayi devi Kongsberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı sahada aktif olarak kullandığı ucuz ve seri üretim seyir füzeleriyle tanınan Amerikan teknoloji şirketi Zone 5 Technologies’in yüzde 90 hissesini satın aldı. Bu satın almayla birlikte Norveç'in Ukrayna'ya daha kolay füze tedariği saylayacağı belirtiliyor.

ABD düzenleyici kurumlarından gerekli tüm yasal onayların alınmasıyla yaklaşık 5,5 ayda tamamlanan bu stratejik hamle, küresel savunma pazarında taşları yerinden oynatacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Satın almanın ardından Zone 5 şirketinin bağımsız bir yan kuruluş olarak mevcut yönetim kadrosuyla faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

SATIŞ İŞLEMENİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Norveçli şirketin bu hamlesi, Ukrayna ordusunun ERAM programı kapsamında kendisi için özel olarak geliştirilen "AGM-188A Rusty Dagger" (Paslı Hançer) adlı ucuz seyir füzelerini cephede kullanmaya başladığının anlaşılmasından hemen önce gerçekleşti. Uzmanlar, Kongsberg’in Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte modern askeri doktrinin en önemli trendi haline gelen "ucuz ve seri üretilebilir akıllı mühimmat" pazarına oldukça pragmatik ve öncü bir giriş yaptığını belirtiyor.

UKRAYNA'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Yapılan resmi açıklamada Zone 5, maliyet etkin mühimmat pazarının küresel lideri olarak tanımlanırken, şirketin portföyünde sadece seyir füzelerinin değil, geçtiğimiz yıl başarıyla test edilen "White Spike" önleme füzelerinin de yer aldığı vurgulandı.

Savunma sanayi uzmanları, bu satın almanın Ukrayna için son derece olumlu bir gelişme olduğunun altını çiziyor; nitekim Norveçli devin finansal gücü ve altyapısı sayesinde, cephenin kaderini belirleyen bu ekonomik füzelerin seri üretim kapasitesi hızla katlanacak.