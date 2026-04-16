UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e deplasmanda 4-3 yenilerek turnuvaya veda eden Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler, attığı birbirinden güzel iki golle karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu. UEFA da maçın ardından 20 yaşındaki yıldızı onurlandırdı.

Maçta biri maçın başında metrelerce uzaktan, diğeri ise frikikten olmak üzere 2 gol kaydeden Arda Güler, takımının elenmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer aldı.

UEFA tarafından haftanın ilk 11'i şöyle belirlendi

Kaleci: Musso

Savunma: Marquinhos, Upamecano, Quaresma

Orta Saha: Zubimendi, Kimmich, Llorente, Arda Güler

Forvet: Dembele, Olise, Ferran Torres