UEFA Konferans Ligi'nde 9 Nisan'da Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından Ukrayna temsilcisi ve Türk teknik direktörü Arda Turan'a UEFA ceza yağdırdı.

Shakhtar'ın Hollanda temsilcisini 3-0 mağlup ettiği maçta Isaque Silva'nın beyin sarsıntısı geçirmesine rağmen oyunda kalmasının ardından UEFA disiplin soruşturması başlatmıştı.

Shakhtar Donetsk, UEFA’nın beyin sarsıntısı protokolünü ihlal ettiği için 10 bin Euro ceza aldı. Teknik direktör Arda Turan da, Isaque Silva'yı beyin sarsıntısı sonrası hemen oyundan çıkarmadığı gerekçesiyle 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

UEFA, ayrıca Shakhtar'dan oyuncular ve teknik ekip için beyin sarsıntısı konusunda bir eğitim oturumu düzenlemesini talep etti.