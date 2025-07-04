UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında Beşiktaş'a para cezası verildi. UEFA, Siyah-Beyazlıların 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Euro idari para cezası verilmiştir.
Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir. Hukuki sürecin tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."