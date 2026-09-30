Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray 2. hafta maçında 13 Ekim'de İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. UEFA adına teknik gözlemcilik yapan Fatih Terim’ dev maçı yerinde takip ederek analiz hazırlayacağını açıkladı. TERİM'DEN AÇIKLAMA Fatih Terim konuyla ilgili şunları söyledi, "UEFA benden görev verdiği maçların analizini yapmamı istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını Londra'da izleyip UEFA teknik gözlemcisi olarak raporlamıştım. Şimdi 13 Ekim'deki Galatasaray-Barcelona maçında analiz yapacağım."

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