İspanya 2. Lig ekiplerinden Tenerife, Andorra maçında aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki futbolcusu Jesus de Miguel Alameda'nın hayatını kaybetti. Dünya futbolunu yasa boan bu haber sonrası UEFA, Galatasaray-Stuttgart maçına saatler kala flaş bir karar aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Maç öncesinde sahada aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Tenerifeli futbolcu Jesús de Miguel Alameda için bir dakikalık saygı duruşu yapılacaktır. Saygı duruşu sırasında LED panolar, saygı ve yas dolayısıyla söndürülecek ve skorboardda da bir görüntü yansıtılacaktır.'' denildi.

Galatasaray-Stuttgart karşılaşması saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.