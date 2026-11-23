FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Norveç temsilcisi FK Bodo/Glimt ile Avusturya ekibi LASK Linz arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak. Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadı'nda 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. İsviçre'den Fedayi San VAR, Belçika'dan Bram Van Driessche ise AVAR olarak görev yapacak.

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