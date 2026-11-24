UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaklaşırken, UEFA resmî internet sitesi üzerinden haftanın öne çıkan karşılaşmalarını ve dikkat çekici istatistiklerini paylaştı. 23 Kasım'da yayımlanan maç önü değerlendirmesinde CSKA Sofya - Trabzonspor mücadelesine özel bir yer ayrılırken, bordo-mavili ekibin süper yıldızı Mohamed Salah'ın Bulgaristan geçmişi mercek altına alındı.

Analizde, Mısırlı futbolcunun kariyeri boyunca Bulgaristan'da yalnızca bir kez sahaya çıktığı hatırlatıldı. Salah, 2013 yılında İsviçre ekibi Basel forması giyerken Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olmuştu. Basel'in deplasmanda 4-2 kazandığı o mücadelede iki kez ağları havalandıran deneyimli yıldız, takımının galibiyetinde başrolü üstlenmişti.

HEDEF YENİDEN ÇIKIŞ

UEFA'nın değerlendirmesinde Trabzonspor'un turnuvadaki son haftalarda sergilediği performansa da değinildi. Bordo-mavililerin bir önceki maçta sahasında Freiburg karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından, CSKA Sofya deplasmanında yeniden çıkış arayacağı ifade edildi. Avrupa futbolunun patronu, zorlu geçmesi beklenen bu randevuyu haftanın en dikkat çekici karşılaşmaları arasında gösterdi.

13 YIL SONRA YENİDEN BULGARİSTAN'DA

2013 yılında Basel formasıyla Bulgaristan'da duble yaparak iz bırakan Mohamed Salah, tam 13 yıl sonra bu kez Trabzonspor formasıyla CSKA Sofya karşısında gol arayacak. Bordo-mavili taraftarların büyük umut bağladığı yıldız oyuncunun bu istatistiği, kritik deplasman öncesinde en dikkat çeken detaylardan biri oldu.

CSKA Sofya ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek UEFA Konferans Ligi 4. hafta mücadelesi, 26 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.