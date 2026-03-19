UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Sarı kırmızılı ekipte, Victor Osimhen'in kolu kırılırken Noa Lang ise talihsiz bir kaza yaşadı ve parmağı koptu. Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın, yaşadığı sakatlık UEFA'yı harekete geçirdi.

UEFA DEVREYE GİRDİ

Lang, mücadelenin ikinci yarısında reklam panolarının arasına elini sıkıştırdı ve ağır bir sakatlık yaşadı. UEFA Disiplin Kurulu, müsabakanın oynandığı stadyumdaki teknik detayları incelemeye alarak soruşturma başlattı.

İngiliz basınına göre reklam panolarının oyun alanına olan mesafesi ve panolar arasındaki boşluklar soruşturmanın ana konusu oldu. UEFA yetkililerinin panoların taç çizgisine olan uzaklığının standartlara uygunluğunu, panolar arasındaki boşlukların oyuncu sağlığını tehdit edip etmediğini ve saha denetçilerinin maç öncesi raporlarını incelediği belirtildi.

Soruşturmanın sonucuna göre stadyum yönetimine veya ilgili birimlere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı rapor sonucunda belli olacak.

GALATASARAY DAVA AÇACAK

HT Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool'a tazminat davası açacaklarını söyledi. Yazgan "Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." diye konuştu.