Tottenham, 17 yıllık kupa hasretini Manchester United’ı Avrupa Ligi finalinde 1-0 yenip bitirirken, kaptan Son Heung-min’in madalya hasreti bitmedi. UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, kupa töreni öncesinde oyunculara madalyalarını takdim etti. Ceferin, Bentancur, Romero ve Son’a madalya takdim edemedi.

MADALYASIZ SEVİNDİ

Heung-min, yeterli sayıda bulunmadığı için madalyasını alamasa da kupa ile verdiği pozlarla dünya spor medyasında sevinç kareleriyle yer aldı. UEFA’nın Avrupa Ligi müsabaka yönetmeliğine göre hem şampiyon olan takıma hem de ikinci olan takıma 50’şer madalya veriliyor. Ancak UEFA sahneye 30 madalya çıkarmıştı ve Tottenham’ın üç yıldızına madalya kalmamıştı. 20 madalya daha sonra kulübe gönderilecek