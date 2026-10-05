FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkmen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Müsabakada Oğuzhan Çakır dördüncü hakem olarak görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağı mücadelede Erkan Engin ise AVAR olacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.