UEFA, 2024-2025 sezonu kapsamında kulüplerin mali yükümlülüklerine yönelik yaptığı incelemenin ardından, Trabzonspor dahil 13 kulübe disiplin cezası verdi.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından yapılan değerlendirme sonrası kamuoyuna açıklanan kararda, vadesi geçmiş borçları nedeniyle Trabzonspor’a 100 bin euro para cezası kesildiğı duyuruldu.

EN YÜKSEK CEZA LYON'A

CFCB'nin raporuna göre, 2024/25 sezonu boyunca diğer kulüplere, çalışanlara ve sosyal güvenlik veya vergi otoritelerine olan vadesi geçmiş borçlar nedeniyle işlem başlatılan 13 kulüpten 11’ine para cezası, 2 kulübe ise UEFA organizasyonlarından men uyarısı verildi.

En yüksek para cezası ise 200 bin euro ile Fransız kulübü Olympique Lyonnais'e kesildi. Lyon’un ardından Trabzonspor ve Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, 100’er bin euro ile en çok ceza alan ikinci kulüpler oldu.