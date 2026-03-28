İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City hakkında Finansal Fair Play kurallarını 115 kez ihlal ettiği gerekçesiyle yargı süreci devam ediyor.

İngiliz basını, kulübün Finansal Fair Play kurallarını çok sayıda ihlal ettiği gerekçesiyle dev bir ceza alacağını iddia etti. Verilebilecek olası ceza ise Manchester ekibinin taraftarını şoke etti.

DEV PUAN SİLME CEZASI

Manchester City'nin suçlu bulunması halinde 60 puan silme cezası alabileceği ifade edildi. Bu ihtimal, kulübün ligdeki konumunu doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Manchester City'nin 115 Premier Lig'de mali kural ihlali davası devam ediyor, duruşma Aralık 2024'te biterken kararın ise yaz aylarında çıkması bekleniyor. Manchester ekibi, iddiaları reddetse de ceza alması halinde hukuk uzmanları 40-60 puan silme cezası öngörüyor.