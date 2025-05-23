UEFA Avrupa Ligi finali sonrası Bilbao’da yaşanan ulaşım krizi büyük tepki topladı. Manchester United ve Tottenham taraftarları, şehirde saatlerce havalimanına ulaşmak için beklemek zorunda kalırken, sosyal medyada UEFA’ya yönelik “rezalet” ve “organizasyon faciası” şeklinde sert eleştiriler yapıldı.

Bilbao'daki San Mames Stadyumu'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından binlerce Manchester United ve Tottenham Hotspur taraftarının ulaşım araçları olmadan mahsur kaldığı bildirildi.

345 BİN KİŞİLİK ŞEHRE 80 BİN TARAFTAR GELDİ

345.000 kişilik şehre tahmini 80.000 taraftarın gelmesiyle Bilbao'nun altyapısı çöktü ve maçtan altı saat sonra sabah 5'e kadar taksi veya otobüs hizmeti sunulmadı. Taraftarlar yerlerde yatmak zorunda kaldıkları Bilbao otobüs istasyonunda "kaos" olduğunu ifade etti.

İngilizler Bilbao Havaalanı'na ulaşmak için şehrin yüksek tepelerinden üç saat yürüdü. Kulüp başına sadece 15.000 bilet tahsis etmesi ve güvenlik nedeniyle San Mames metro istasyonunu kapatması nedeniyle eleştirilen UEFA, "utanç verici" bir organizasyon suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

TARAFTARLAR OTOBÜS TERMİNALİNDE YERE YATTI

Maçın ardından şehirdeki otobüs terminalinde çekilen görüntülerde, yüzlerce taraftarın yerlerde yattığı ve saatlerce ulaşım beklediği görüldü. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşımda, “Bilbao otobüs terminalinde tam bir kaos. Yüzlerce kişi yerlerde yatıyor. Maç sonrası havalimanına otobüs yok. Taksi bulmak imkânsız. İlk otobüs sabah 5’te kalkacak ve binecek yüzlerce kişi var. Eğlence şimdi başlıyor! UEFA’nın organizasyonu tam bir rezalet” ifadeleri kullanıldı.

BAZI TARAFTARLAR HAVALİMANINA YÜRÜDÜ

Bir başka kullanıcı ise, ulaşım aracı bulamayan bazı taraftarların stadyumdan Bilbao Havalimanı’na kadar üç saat boyunca yürüdüğünü belirtti. Kullanıcı paylaşımında, “Bilbao harika bir şehir ama UEFA böyle bir şehre nasıl final verir? On binlerce taraftar için saat 05.00’e kadar ulaşım yoktu. Bazıları dağlardan yürüyerek havalimanına gitti. UEFA tam bir şaka” dedi.

POLİS, TREN GARI DIŞINA ATTI

Yaşanan krizin bir başka boyutu da şehirdeki tren istasyonlarında ortaya çıktı. Bir taraftar, “Polis, tren istasyonundaki insanları dışarı attı. Sokakta donduk. Bu kadar zayıf altyapıya sahip bir şehir nasıl finale ev sahipliği yapar?” diyerek tepki gösterdi.

UEFA’DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan ulaşım sıkıntısı sonrası UEFA’dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, yaşananlar Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA'nın ev sahipliği ve planlama süreçlerini yeniden tartışmaya açtı. Taraftarlar, bir sonraki organizasyonların daha hazırlıklı ve altyapısı güçlü şehirlerde yapılması gerektiğini vurguladı.