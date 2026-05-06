UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 5-4 rövanşında merakla beklenen maçta Bayern Münih ile Paris Saint-Germain, Almanya’da kozlarını paylaştı. Allianz Arena’da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti Fransız ekibinin golünü 3. dakikada Dembele kaydetti. Bayern Münih'in golünü ise 90+4'te Harry Kane attı. İlk maçı 5-4 kazanan PSG toplamda 6-5’lik skorla adını finale yazdırdı. Devler Ligi’nde böylece finalin adı belli oldu. Arsenal ile PSG finalde kozlarını paylaşacak. Fransız ekibi üst üste ikinci kez finale yükseldi. FİNAL 30 MAYIS’TA UEFA Şampiyonlar Ligi finali Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Dev mücadele 30 Mayıs Cumartesi günü saat TSİ 19.00'da oynanacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.